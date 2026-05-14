Al Festival di Cannes 2026 la nudità è vietata sul red carpet | banditi gli eccessi per garantire il decoro

Durante il Festival di Cannes 2026, è stato annunciato che la nudità non sarà ammessa sul red carpet. L'organizzazione ha stabilito un dress code che proibisce gli eccessi di nudità e di abbigliamento provocante, con l’obiettivo di mantenere un decoro appropriato per l’evento. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazione dei look, volta a evitare scelte estreme degli ultimi anni. La disposizione si applica a tutti i partecipanti e alle star presenti alla manifestazione.

Per arginare la tendenza degli ultimi anni ai nude look estremi, l'organizzazione del Festival di Cannes ha specificato la necessità di un dress code adeguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Festival de Cannes - Announcement of the 2026 Official Selection

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