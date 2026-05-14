Al David di Donatello il malcontento è feroce contro il Governo sui sussidi ma per gli operatori del Cinema è arrivato il momento di sottoporsi ad un’autocritica

Durante la cerimonia al David di Donatello, è stato espresso un forte malcontento nei confronti del Governo riguardo ai sussidi destinati al settore cinematografico. Gli operatori del cinema italiano, noto per ricevere finanziamenti pubblici tra i più elevati in Europa, hanno deciso di affrontare anche una fase di autocritica. La discussione si è concentrata sulle criticità interne e sulle esigenze di riforma per il futuro.

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C’era una volta la Roma felliniana, l’atmosfera pacifica e al tempo stesso turbolenta sotto le lunghe ombre proiettate dai palazzi dell’EUR e sapientemente colte dalla cinepresa di Antonioni. L’inquietudine negli occhi di un Alain Delon nella Rimini tenebrosa e borghese raccontata ne La Prima Notte di Quiete, certe questioni terrificanti ma necessarie al fine di narrare la psicosi collettiva destinata ad affliggere la gente. Quel cinema colto ma popolare, che piaceva tanto all’alto borghese con discendenze nobiliari quanto all’operaio stremato, e vi si riconoscevano entrambi. Siamo ancora in grado di ambire a un’analoga qualità, che talvolta...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al David di Donatello il malcontento è feroce contro il Governo sui sussidi, ma per gli operatori del Cinema è arrivato il momento di sottoporsi ad un’autocritica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento David di Donatello: il cinema si ribella contro i tagli al fondo? Cosa sapere Professionisti del cinema si mobilitano contro i tagli ai fondi in vista dei David di Donatello. David di Donatello 2026, le pagelle: Insinna bocciato (5), Annalisa puro cinema (9), il momento di Ornella Muti (6)I David di Donatello 2026 sono stati condotti da Flavio Insinna e Bianca Balti, con non poche difficoltà, in questi David in parte “politici”, dove... Temi più discussi: David di Donatello 2026 - L'Opening show di Annalisa ai David di Donatello 2026 - Video; Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; I David di Donatello tra premi e polemiche, trionfa Sossai. Sal da Vinci è l'artista più ascoltato. Senza la richiesta di aiuti di Stato, senza piagnistei, senza sermoni politici come ai David di Donatello. Forse non piace al circoletto vip, ma piace al pubblico. Orgoglio napoletano. #Eurovision x.com David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Le città di pianura ad Aurora QuattrocchiLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutti i vincitori: da Matilda De Angelis ad Aurora Quattrocchi ... tg24.sky.it David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it