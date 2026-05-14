AI e lavoro | 10 milioni di occupati a rischio la sfida delle competenze

Secondo un esperto, circa 10 milioni di persone occupate in vari settori potrebbero essere colpite dall’automazione e dall’introduzione di intelligenza artificiale. Lo studio analizza la questione delle competenze richieste ai lavoratori e le sfide che le trasformazioni tecnologiche pongono al mondo del lavoro. La discussione riguarda anche le possibili azioni da intraprendere per adattarsi ai cambiamenti imminenti.

TESTO del prof Entico Giovannini, Presidente del Comitato Scientifico dell’ASviS, Alleanza Italiana, per lo Sviluppo Sostenibile La scorsa settimana la Fondazione Randstad per l’intelligenza artificiale e le scienze umane ha pubblicato un interessante Rapporto dal titolo “ Intelligenza artificiale, una riscoperta del lavoro umano ”. La presentazione del Rapporto alla Camera dei Deputati ha suscitato un vivace dibattito tra favorevoli e critici dell’intelligenza artificiale: in realtà, non esiste una vera opposizione radicale all’introduzione di queste tecnologie nei processi produttivi e sociali, ma piuttosto molti sottolineano con forza le preoccupazioni legate ai rischi che esse comportano, in particolare per la vita quotidiana delle persone e per le prospettive occupazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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