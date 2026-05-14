Addio alla maestra Assunta | era la mamma di due giovani figli

Da bresciatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa la maestra Assunta Fiato, che aveva 59 anni. Era insegnante di scuola primaria e aveva trascorso molti anni nel Bresciano. La sua morte ha colpito la comunità locale e le famiglie dei suoi alunni. La docente era madre di due figli giovani. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e conoscenti.

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È morta la maestra Assunta Fiato: aveva soltanto 59 anni e per decenni aveva insegnato nel Bresciano come docente di scuola primaria. Storica insegnante della scuola elementare di Capriano del Colle, dove viveva, è stata stroncata da una malattia. A darne il doloroso annuncio sono il marito.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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