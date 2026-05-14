A Parigi, nel quartiere République, si trova un locale al numero 38 di rue du Faubourg du Temple che si distingue per un fenomeno particolare. Quel caffè, infatti, ha attirato l’attenzione per la sua caratteristica unica, facendo parlare di sé tra residenti e visitatori. L’attività è aperta regolarmente, ma qualcosa di diverso si nota all’interno, suscitando curiosità tra chi lo frequenta.

C’è un indirizzo nel vivace quartiere République di Parigi — il numero 38 di rue du Faubourg du Temple — dove accade qualcosa di insolito. Si entra, si ordina una bevanda, si prende una penna e si comincia a scrivere. Non a qualcuno che leggerà domani, non a un amico raggiungibile in un tap. Si scrive a se stessi. A una versione di sé che esiste ancora solo nel futuro. La lettera viene sigillata con la ceralacca, consegnata al bancone e custodita finché non arriverà il momento stabilito: uno, cinque o vent’anni dopo. Il Café Pli, primo café à lettres d’Europa, offre ai suoi visitatori questa esperienza singolare: sedersi con un dolce o una bevanda e affidarsi al foglio bianco, scegliendo poi di ricevere la propria lettera dopo uno, cinque o venti anni.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - A Parigi, un caffè dove il tempo scorre al contrario

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