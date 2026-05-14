A Mostar il calcio è un' altra cosa

A Mostar, lo Zrinjski ha conquistato la Coppa di Bosnia ed Erzegovina dopo aver pareggiato 1-1 nella gara di ritorno, mantenendo il vantaggio di 1-0 ottenuto in casa. La squadra ha così portato a termine la doppia sfida con un risultato complessivo di 2-1. La finale si è svolta tra le mura dello stadio della città.

Lo Zrinjski Mostar ha vinto la Coppa di Bosnia ed Erzegovina. Lo ha fatto pareggiando per 1-1 la partita di ritorno, forte del vantaggio dell’incontro casalingo vinto per 1-0. Questa è la quarta affermazione del club nella competizione nazionale a eliminazione. Ma mentre i calciatori si sfidavano sul terreno di gioco, sugli spalti si giocava un’altra gara. Nella finale di andata, durante l’esecuzione dell’inno nazionale bosniaco, dagli spalti della squadra di casa si era levata una serie di cori e insulti, misti a fischi: « Jebem te Bosno, jebem te ja, Hrvatska moja domovina! » («Fottiti Bosnia, ti fotto io, la Croazia è la mia patria»). Fra i giocatori dello Zrinjski, schierati a centrocampo, solo uno, Kerim Memija, si era rivolto verso la bandiera in segno di rispetto, gli altri guardavano fisso in avanti, ignorando il vessillo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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