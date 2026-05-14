A Cuba si sono esaurite le scorte di petrolio e gasolio, provocando proteste tra i cittadini. La mancanza di carburante è dovuta al blocco statunitense, che da gennaio impedisce l’arrivo di forniture energetiche sull’isola. La scarsità di risorse ha portato a manifestazioni di insoddisfazione tra la popolazione locale. La situazione energetica si è aggravata nelle ultime settimane a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Cuba ha esaurito petrolio e gasolio a causa del blocco statunitense che da gennaio impedisce l'arrivo di forniture energetiche sull'isola. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia cubano Vicente de la O Levy ai media statali. "La somma dei diversi tipi di carburante - petrolio greggio e olio combustibile, di cui non abbiamo assolutamente nulla, diesel, di cui non abbiamo assolutamente nulla - lascia solo il gas prodotto dai nostri pozzi, la cui produzione è aumentata", ha affermato il ministro, citato dalla BBC. Secondo il governo cubano, la situazione energetica è "estremamente tesa e critica". Il blocco delle forniture ha provocato blackout fino a 22 ore al giorno in alcune aree della capitale, L'Avana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Cuba sono esauriti petrolio e gasolio. Scattano le proteste, cittadini furiosi

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