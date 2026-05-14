A Colpi di Fred | racconto musicale dell’uomo e del mito di Fred Buscaglione

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo, 14 maggio 2026  –  Teatro di Anghiari i n collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta Sabato 16 maggio, ore 21.00. A Colpi di Fred  Racconto musicale dell’uomo e del mito di Fred Buscaglione di e con A ndrea Valbonetti e la Papillon Vintage Swing Band “A colpi di Fred” è uno spettacolo teatrale-musicale che riporta in scena l’irresistibile universo di Fred Buscaglione: swing, ironia, bicchieri che tintinnano e sogni grandi quanto un’insegna al neon. Dalla Torino del dopoguerra ai night club p ieni di fumo e promesse, seguiamo l’ascesa di un artista che non si è limitato a fare musica. si è proprio inventato un personaggio: il gangster romantico, duro solo in apparenza, innamorato della vita e delle belle melodie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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