Arezzo, 14 maggio 2026 – Teatro di Anghiari i n collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta Sabato 16 maggio, ore 21.00. A Colpi di Fred Racconto musicale dell’uomo e del mito di Fred Buscaglione di e con A ndrea Valbonetti e la Papillon Vintage Swing Band “A colpi di Fred” è uno spettacolo teatrale-musicale che riporta in scena l’irresistibile universo di Fred Buscaglione: swing, ironia, bicchieri che tintinnano e sogni grandi quanto un’insegna al neon. Dalla Torino del dopoguerra ai night club p ieni di fumo e promesse, seguiamo l’ascesa di un artista che non si è limitato a fare musica. si è proprio inventato un personaggio: il gangster romantico, duro solo in apparenza, innamorato della vita e delle belle melodie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Colpi di Fred: racconto musicale dell’uomo e del mito di Fred Buscaglione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fred Buscaglione a Palermo: Brachetti svela l’uomo oltre il mitoIl teatro Al Massimo di Palermo ospiterà dal 10 al 18 aprile lo spettacolo Fred!, un tributo a Fred Buscaglione ideato e diretto da Arturo Brachetti.

Leggi anche: Il mito di Fred Buscaglione rivive allo Zambra di Ortona: un viaggio tra musica e nostalgia

Argomenti più discussi: A colpi di Fred, ad Anghiari una serata nel mito di Buscaglione; A colpi di Fred riporta in scena l’universo di Buscaglione; La ’Primavera Chigiana’ si accende in città. Dai grandi classici alla sperimentazione; I tre comandamenti di Trump e chi è Roy Cohn, l'avvocato che glieli ha forniti: Se vuoi vincere, si vince così.

Allo scoccare delle 2 finisce una splendida partita di tennis: Luciano #Darderi batte in 3 set l'astro emergente spagnolo #Jodar e approda alle semifinali di Roma dopo una battaglia incredibile durata più di 3 ore. Tanti colpi bellissimi di entrambi. Nel terzo set J x.com

A Colpi di Fred: racconto musicale dell’uomo e del mito di Fred BuscaglioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it