730 precompilato 2026 | da oggi è possibile modificarlo e inviarlo

A partire dal 14 maggio, i contribuenti italiani possono accedere al modello 730 precompilato per il 2026. Da questa data, è possibile modificarlo e inviarlo all’Agenzia delle Entrate. La procedura permette di correggere eventuali errori o aggiungere informazioni prima di trasmetterlo. La piattaforma online è disponibile per le operazioni di accettazione, modifica e invio del modello. La scadenza per la trasmissione resta fissata a fine giugno.

Dal 14 maggio i contribuenti possono accettare, modificare e trasmettere il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate. La scadenza finale per l’invio è fissata al 30 settembre 2026.. Da oggi, 14 maggio 2026, entra nel vivo la stagione della dichiarazione dei redditi: i contribuenti possono accettare, modificare e inviare il 730 precompilato direttamente attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Il modello era già disponibile in consultazione dal 30 aprile 2026, ma da oggi si apre la fase operativa: non solo visualizzazione, quindi, ma possibilità concreta di intervenire sui dati, integrarli, correggerli e procedere con la trasmissione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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