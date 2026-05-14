27a edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge la 27a edizione delle “Giornate Nazionali dei Castelli”, un evento patrocinato dal Ministero della Cultura. Durante il fine settimana, i castelli e le rocche dell’Emilia-Romagna saranno aperti al pubblico. Sono previste mostre e visite guidate, con l’obiettivo di svelare le caratteristiche dei manieri della regione. L’iniziativa coinvolge diversi siti storici, offrendo l’opportunità di conoscere il patrimonio architettonico e storico locale.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione della, patrocinate dal Ministero della Cultura, i manieri e le rocche del circuito dell’Emilia-Romagna aprono ai visitatori con un ricco programma di eventi - In programma mostre e visite guidate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museoArezzo, 13 aprile 2026 – Tante realtà aretine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di... Colobraro: il Castello Carafa apre le porte alle Giornate dei Castelli?? Punti chiave Cosa si scoprirà visitando i luoghi normalmente chiusi al pubblico? Come influirà questa sinergia accademica sull'economia del... Tornano le giornate dei castelli, ecco tutti gli eventi del 16 e 17 maggio tra mostre e giochi di ruoloEcco tutto quello che potete fare in Emilia-Romagna: in programma ci sono mostre e visite guidate, rievocazioni storiche, percorsi esperienziali tra natura e storia e cene con delitto ... dire.it Monteroduni, il Castello Pignatelli protagonista delle Giornate Nazionali dei CastelliMONTERODUNI - Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, l’evento promosso ... molisenetwork.net