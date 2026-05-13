Il quindicesimo piano quinquennale approvato dal Partito comunista cinese copre il periodo dal 2026 al 2030 e stabilisce le linee guida per la crescita economica e industriale del paese. Il documento dettaglia le priorità di sviluppo e gli obiettivi a lungo termine della strategia cinese. La sua approvazione riflette l’intenzione di mantenere una direzione stabile e pianificata per il futuro.

Il quindicesimo piano quinquennale, approvato dalla leadership del Partito comunista cinese per il periodo 2026-2030, costituisce un importante piano di sviluppo strategico che definisce le priorità di politica economica e industriale. Si basa sulle aspettative relative all’ambiente politico e strategico entro il quale si inserisce la traiettoria di sviluppo del Paese. Il piano prevede di proseguire e accelerare un percorso di trasformazione già messo in atto negli anni 2010. Allora la Cina ha iniziato a considerare inadeguato il modello precedente, imperniato su una crescita basata sulle esportazioni a basso valore tecnologico, competitività salariale e compressione dei consumi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vertice Trump?Xi senza svolta? Il piano quinquennale spiega la strategia cinese di lungo periodo

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