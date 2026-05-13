Terapie geniche ultra-rare

Una no-profit dedicata alle terapie geniche molto rare ha annunciato l'espansione della propria rete industriale coinvolgendo un'importante azienda del settore biofarmaceutico. L'organizzazione ha scelto di collaborare con un gigante della produzione biotecnologica, nota per la sua capacità di gestire processi complessi e di alta qualità. La partnership mira a migliorare lo sviluppo e la produzione di trattamenti innovativi destinati a malattie genetiche rare. Questa mossa rappresenta un passo significativo nel settore delle terapie geniche per malattie poco trattate.

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La no-profit Orphan Therapeutics Accelerator (Otxl) amplia il suo network industriale integrando il colosso della produzione biofarmaceutica Agc Biologics. L’obiettivo? Rendere sostenibili e accessibili trattamenti vitali che il mercato tradizionale rischia di abbandonare. Nel complesso scenario delle malattie ultra-rare, dove la scienza corre veloce ma la sostenibilità economica spesso frena, nasce una nuova sinergia per garantire un futuro ai pazienti. Orphan Therapeutics Accelerator, impegnata nel recupero di terapie geniche bloccate prima della commercializzazione, ha annunciato l’ingresso di Agc Biologics nel suo network di sviluppo clinico, l’Orphan ClinDevNet. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Terapie geniche ultra-rare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ontario boy seeks gene-based treatment for ultra-rare condition Sullo stesso argomento Terapie cellulari e geniche, a Massimo Dominici il 2026 Isct Career Achievement AwardIl professor Massimo Dominici, ordinario di Oncologia medica, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e... Terapie geniche. Zaffini (FdI): Primo trattamento Beta-Talassemia e anemia falciforme rimborsato da SsnSomministrata a Perugia, per la prima volta in Italia, la terapia genica per Beta-Talassemia e anemia falciforme interamente rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. quotidianosanita.it Terapia genica di Telethon negli Usa: protocollo d’intesa tra non profitUn’intesa interamente non profit per facilitare l’accesso commerciale negli Stati Uniti a una terapia genica ex vivo per la Sindrome di Wiskott-Aldrich, sviluppata da Fondazione Telethon e ... vita.it