Un uomo di 35 anni originario del Mali è stato ucciso all'alba di sabato a Taranto. La vittima aveva cercato rifugio in un bar per sfuggire a un'aggressione. Un uomo ha confessato di averlo colpito con un cacciavite e di averne causato la morte. La polizia ha arrestato il sospettato e sta approfondendo le circostanze dell'omicidio.

Sako Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, è stato ammazzato dopo aver provato a trovare rifugio in un bar durante un'aggressione. Proprio dal locale, però, gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferirlo la procuratrice tarantina, Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per parlare dell'indagine che ha portato al fermo di quattro minorenni e di un 20enne. A confessare è stato un ragazzo di 15 anni, che avrebbe sferrato i fendenti all’addome di Sako, uccidendolo. Avrebbe fatto ritrovare anche l'arma del delitto, un coltello. Lo ha dichiarato, intervenendo a Cittadella tv, l'avvocato Salvatore Maggio che insieme al collega Pasquale Blasi difende il minore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sako Bakari, "l'ho ucciso io": ammazzato con un cacciavite fuori da un bar, chi confessa

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