Posso avere una gravidanza se soffro di fibromialgia?

Le donne che convivono con una malattia cronica come la fibromialgia si chiedono spesso se questa condizione possa influenzare la possibilità di concepire un bambino. La diagnosi di una patologia di questo tipo può generare preoccupazioni riguardo alla fertilità e alle eventuali complicazioni durante la gravidanza. È importante conoscere che, in molti casi, le donne con fibromialgia possono comunque restare fertili e portare avanti una gravidanza, anche se ci sono alcune considerazioni da discutere con il medico.

La diagnosi di una malattia cronica è per le donne un motivo di preoccupazione anche per l’impatto che questa può avere sulla fertilità. Nel caso della fibromialgia, la malattia che l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce come in grado di compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e condizionare negativamente la qualità della vita, è possibile avere una gravidanza, ma è necessario prevedere una pianificazione attenta e un team di specialisti che lavori in modo coordinato. Di per sé, infatti, la fibromialgia non causa infertilita, ma le donne che ne soffrono tendono ad avere un numero inferiore di figli e più frequentemente rinunciano alla maternità a causa del dolore cronico, della fatica e delle difficolta nei rapporti sessuali che la sindrome porta con sé. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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