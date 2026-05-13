Non c' è pace per Musetti salta anche il Roland Garros

Lorenzo Musetti non parteciperà al prossimo Roland Garros. Dopo essere stato sconfitto da Ruud negli ottavi di finale, il tennista italiano ha annunciato di dover interrompere l’attività a causa di un infortunio. La sospensione si aggiunge alle precedenti interruzioni della carriera, che hanno coinvolto problemi fisici e pause forzate. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del giocatore, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

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AGI - Non c'è pace per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi ancora. Eliminato da Ruud negli ottavi degli Internazionali d'Italia - una sconfitta che gli costerà la Top 10 non potendo difendere i punti della semifinale di un anno fa - il 24enne carrarino è costretto a chiudere in anticipo la stagione sulla terra. L'annuncio sui social. È lo stesso Musetti ad annunciare via social che "dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Non c'è pace per Musetti, salta anche il Roland Garros ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Musetti senza pace: salta il Roland Garros. E rischia di uscire dalla top 20 Jannik Sinner si trova in una posizione molto interessante - a 2 vittorie dal Career Golden Masters ma è anche a 1 vittoria dalla Career Grand Slam al Roland Garros - cosa prioritizza? reddit Non c'è pace per Musetti, salta anche il Roland GarrosAGI - Non c'è pace per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi ancora. Eliminato da Ruud negli ottavi degli Internazionali d'Italia - una sconfitta che gli costerà la Top 10 non potendo difendere i punt ... msn.com Roland Garros: Jack Draper annuncia il forfaitTennis - ATP | Jack Draper, frenato da un problema al ginocchio destro, salterà lo Slam parigino. Pesanti ricadute in classifica: rischia di uscire dalla Top 100 ... ubitennis.com