A Marostica, nel cuore del Veneto, ogni due anni si svolge una partita di scacchi vivente che coinvolge il borgo medievale. La sfida si tiene in una piazza storica, creando un evento che richiama visitatori e appassionati. La rievocazione si svolge in modo tradizionale, con persone in costumi d’epoca che interpretano i pezzi sulla scacchiera gigante. La manifestazione dura diversi giorni e richiama numerose presenze ogni edizione.

Nel cuore del Veneto, una piazza medievale si trasforma ogni due anni nel teatro di una sfida senza sangue. La Partita a Scacchi Vivente di Marostica è molto più di un rievocazione: è l’anima di una comunità che ha trasformato un gesto di pace in simbolo universale. Una piazza che vale un regno. C’è un momento, a Marostica, in cui il tempo smette di scorrere. È quando le torce si accendono, i tamburi rullano e sessantaquattro figure in costume medievale prendono posizione sulla scacchiera lastricata di Piazza Castello. Non è un film, non è una ricostruzione virtuale: è carne, storia e orgoglio collettivo che rivive ogni due anni, nelle serate di settembre, davanti a migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Marostica, dove gli scacchi diventano leggenda: storia e spettacolo nel borgo veneto

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