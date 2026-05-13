Legalmente Marciando 150 studenti per Andrea Porcelli | intitolato il nuovo Largo a Fregene

Oggi a Fregene si è svolta una cerimonia ufficiale per l’intitolazione di un nuovo Largo dedicato ad Andrea Porcelli, alla presenza di circa 150 studenti coinvolti nel progetto “Legalmente Marciando”. L’evento si è svolto ad Ostia e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con momenti di memoria e riflessione sulle attività realizzate in suo ricordo. La giornata si è conclusa con interventi e momenti di condivisione tra i partecipanti.

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Ostia, 13 maggio 2026 – Una giornata intensa, carica di emozioni, memoria e partecipazione quella vissuta oggi nell’ambito del progetto “ Legalmente Marciando ”, dedicata al ricordo di Andrea Porcelli. Circa 150 studenti degli istituti superiori Paolo Baffi, Leonardo da Vinci e Paolo Toscanelli hanno preso parte con entusiasmo e profondo rispetto ad un evento che resterà nel cuore di tutti i presenti. La manifestazione, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si è articolata in una camminata per le vie cittadine, attraversando simbolicamente luoghi di aggregazione, fino all’intitolazione del nuovo Largo Andrea Porcelli e allo svolgimento del 1° Memorial Andrea Porcelli, organizzato con le scuole del territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Legalmente marciando” a Fregene in ricordo di Andrea PorcelliFregene, 11 maggio 2026 – Martedì 12 maggio 2026 a Fregene si svolgerà l’evento “Legalmente marciando in ricordo di Andrea Porcelli”. Fregene, “Legalmente Marciando”: due giorni dedicati alla legalità con l’Aeronautica MilitareFiumicino, 13 marzo 2026 – A Fregene due giornate dedicate alla promozione della legalità e dei valori istituzionali. Legalmente Marciando, 150 studenti per Andrea Porcelli: intitolato il nuovo Largo a FregeneOstia, 13 maggio 2026 – Una giornata intensa, carica di emozioni, memoria e partecipazione quella vissuta oggi nell’ambito del progetto Legalmente Marciando, dedicata al ricordo di Andrea Porcelli. ilfaroonline.it Inaugurato il nuovo Largo Andrea Porcelli a Fregene in occasione di Legalmente marciandoA Fregene il ricordo di Andrea Porcelli trova una nuovo spazio di condivizione. Ieri, in un clima di profonda partecipazione, è stato infatti ufficialmente inaugurato il nuovo Largo Andrea Porcelli. msn.com