La finale di Coppa Italia si gioca il 13 maggio allo Stadio Olimpico, alle ore 21:00, tra Lazio e Inter. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con alcuni dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez in campo dall’inizio, insieme a Thuram. La partita rappresenta un momento importante per le due squadre in questa stagione.

C’è grande attesa per la finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico, che vale davvero tanto per le due squadre protagoniste. A contendersi il titolo l’Inter e la Lazio, sulla carta a un livello differente come visto nella gara di campionato di sabato scorso, ma in partita singola sono i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Inter (Finale Coppa Italia, 13-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lautaro con Thuram dal 1?

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