L' America' s Cup sbarca in Italia | Sky acquisisce i diritti della 38? edizione

L'America's Cup farà il suo debutto in Italia con le regate previste tra maggio e luglio del 2027. Le competizioni inizieranno con le prove preliminari a Cagliari dal 21 al 24 maggio e culmineranno con la finale a Napoli, a partire dal 10 luglio. Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della competizione, che si svolgerà per la prima volta nel paese.

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La vela più esclusiva del mondo sbarca in Italia. Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della "Louis Vuitton America’s Cup", garantendo copertura totale di tutti gli eventi: dalle regate preliminari di Cagliari, in programma dal 21 al 24 maggio, fino alla finale di Napoli, che dal 10 luglio 2027 ospiterà per la prima volta nella storia il trofeo più antico dello sport. Tutto su Sky e in streaming su NOW!. Un accordo che vale più di un semplice palinsesto. Per l’Italia è il riconoscimento di un primato: nessun paese mediterraneo aveva mai accolto l’Americas Cup, nata nel 1851. Ora il Golfo di Napoli si candida a scenografia d’eccezione per quella che si preannuncia come una delle edizioni più spettacolari dell’era moderna, con i catamarani AC75 che voleranno sull’acqua a oltre ottanta chilometri orari.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'America's Cup sbarca in Italia: Sky acquisisce i diritti della 38? edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sky Sport acquisisce i diritti della 38esima America’s Cup in programma a NapoliSky Sport ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup prevista a Napoli. Sky acquisisce i diritti della 38esima America's Cup, dalla Sardegna alla finale di NapoliSky trasmetterà l’America’s Cup 2026-2027: tutte le regate in diretta su Sky e NOW, dalle preliminari in Sardegna alla finale di Napoli. Temi più discussi: Coppa America 2027; Alinghi sarà Tudor Team Alinghi per la AC38; Cagliari, al porto la nuova passeggiata: il villaggio dell'America's Cup; America’s Cup a Cagliari: scatta la corsa al posto in prima fila. Quanto costano i biglietti e dove vedere le gare. L'America's Cup sbarca in Italia: Sky acquisisce i diritti della 38? edizioneSi gareggerà per la prima volta in Italia: dalle regate preliminari di Cagliari, dal 21 al 24 maggio, fino alla finale di Napoli, dal 10 luglio 2027. Tutto su Sky e in streaming su NOW! gazzetta.it America’s Cup su Sky e NOW: dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli, tutto in direttaSky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America's Cup: si parte il 21 maggio a Cagliari e si chiude a luglio 2027 a Napoli, prima volta in Italia per l ... sportface.it