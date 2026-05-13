Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran riguardo al programma nucleare iraniano tornano sotto i riflettori. Mentre i raid americani sono pronti a riprendere, l’amministrazione statunitense attende ancora l’autorizzazione finale. Nel frattempo, il presidente si prepara a partire per la Cina, mantenendo un atteggiamento ottimista sulla situazione, che, nonostante un fragile cessate il fuoco, continua a essere monitorata con attenzione.

Tutto è pronto per la ripresa dei raid americani sulla Repubblica islamica, ma Donald Trump non dà ancora il via libera e si mostra ottimista prima di imbarcarsi sull'Air Force One per la Cina, mentre il cessate il fuoco "resta in vigore", seppur fragile. Il presidente americano fa sapere: "Con l'Iran faremo un buon accordo, in un modo o nell'altro. Vediamo che succede". Poco prima aveva spiegato: "Non ho fretta, siamo in contatto con alcuni funzionari iraniani". Anche se spiega di non "aver bisogno di aiuto con l'Iran", il leader statunitense attende di capire cosa accadrà nella sua visita a Pechino, che prevede domani il bilaterale con Xi...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sfida sull'uranio iraniano. Washington chiama Pechino

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