Penelope Nannini, nata nel novembre 2010, ha sempre scelto di mantenere un basso profilo pubblico. Sua madre, nota nel mondo della musica, ha condiviso recentemente una dedica molto personale rivolta alla donna. La testimonianza è stata pubblicata sui social e ha attirato l’attenzione di molti fan e follower. Nessun dettaglio sulla natura della dedica o sul rapporto tra madre e figlia è stato divulgato, ma l’attenzione si è concentrata sulla loro intimità e sulla semplicità del gesto.

Nata nel novembe 2010, Penelope Nannini ha sempre mantenuto un profilo basso, e la mamma, la rocker senese Gianna Nannini, è stata molto attenta a proteggerne e custodirne la privacy; la ragazzina, oggi sedicenne, ha però fatto un’eccezione in occasione della recente Festa della Mamma, quando ha deciso di celebrare la famosa genitrice attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, privato, in cui la si vede durante l’infanzia ritratta accanto alla mamma. Nel primo scatto Penelope è abbracciata a Gianna Nannini in mezzo alla neve, entrambe con la tavola di snowboard ai piedi, mentre nella seconda la bambina è in compagnia anche della nonna materna, Giovanna Cellesi, scomparsa nel 2014. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La rara e dolcissima dedica di Penelope Nannini per mamma Gianna

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La rara e dolcissima dedica di Penelope Nannini per mamma GiannaNata nel novembe 2010, Penelope Nannini ha sempre mantenuto un profilo basso, e la mamma, la rocker senese Gianna Nannini, è stata molto attenta a proteggerne e custodirne la privacy; la ragazzina, og ... gravidanzaonline.it

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