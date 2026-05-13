L'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nell'ultimo atto disputato all'Olimpico. La squadra nerazzurra si aggiudica così il decimo trofeo nella sua storia. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, che hanno segnato due gol, senza subire reti. La finale si è tenuta davanti a un pubblico di spettatori presenti allo stadio capitolino.

AGI - L'Inter fa dieci. I nerazzurri trionfano per 2-0 sulla Lazio all'Olimpico e conquistano la decima Coppa Italia della loro storia. Decisivi l'autogol di Marusic e il raddoppio di Lautaro Martinez, entrambi nel primo tempo, in una partita a senso unico per buona parte dei 90 minuti. Sarri ritrova Zaccagni e lo schiera nel tridente con Isaksen e Noslin. Chivu manda Thuram, in dubbio fino a ieri, dal 1' assieme a Lautaro. Errori. Dopo una decina di minuti a ritmi bassi, al 12' arriva la prima occasione nerazzurra con un colpo di testa di Lautaro che termina sul fondo. L'Inter prende campo e al 14' sblocca la gara. Corner di Dimarco, spizzata di Thuram verso l'area piccola, dove Marusic sbaglia il colpo di testa mettendo la sfera nella propria porta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Coppa Italia è dell'Inter, Lazio battuta 2-0

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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