In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni

In Giappone sono nati i caffè del pianto, spazi dedicati alle madri che affrontano notti senza sonno con i loro neonati. Questi locali offrono un luogo dove le mamme possono condividere le proprie difficoltà e trovare un momento di sollievo. Le notti insonni con un bambino piccolo sono spesso caratterizzate da pianti prolungati e dalla sensazione di isolamento, aspetti che molte madri vivono intensamente. La presenza di questi spazi mira a offrire supporto e comprensione a chi si trova in questa situazione.

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Solo chi ha vissuto delle notti insonni con un neonato sa quanto possano essere lunghe le ore da passare, e forte il senso di isolamento e di impotenza che accompagnano i genitori che cercano di tranquillizzare un bambino di pochi mesi che piange senza sosta e non riesce ad addormentarsi. Così, mentre negli altri Paesi si cerca di rafforzare le politiche di welfare e gli aiuti alla maternità, in Giappone l’idea geniale è arrivata da. Un manga. Il fumetto in questione, Yonakigoya, pubblicato nel 2017 dalla fumettista e madre giapponese Kanemoto, è nato come una pubblicazione di sole tre pagine, dal titolo La capanna del pianto notturno, in cui si raccontava di un luogo immaginario dentro la quale i genitori potevano ritrovarsi per affrontare le ore in cui i figli non dormivano. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿MrBeast cambió el ENTRETENIMIENTO para SIEMPRE | Que Buena Pregunta! Come mai, al netto di fattori culturali e di una giurisprudenza differente, in Cina e Giappone non ci sono attentati con le auto sulla folla? Perché non esistono cinesi e giapponesi di seconda generazione, islamici, provenienti da Paesi nordafricani o dall'Afghani x.com In Giappone esistono i caffè del pianto per le mamme che passano notti insonniDal luglio dello scorso anno ne hanno aperti diversi in varie prefetture del Paese. L'idea è nata da un manga di successo. gravidanzaonline.it La competizione delle auto elettriche compatte si fa intensa in Giappone reddit In Giappone esistono pietre di 600 anni che salvano vite umaneImmagina pietre antiche, che percorrono le coste giapponesi, scolpite con cure e messaggi di avvertimento, per ricordare tragedie passate e proteggere le generazioni future. Questi straordinari ... esquire.com