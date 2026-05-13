Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi a Uomini e Donne | la scelta ufficiale del tronista

Durante la registrazione di Uomini e Donne, il tronista campano ha annunciato la sua decisione finale. Dopo un percorso che si è concluso nelle ultime ore, ha scelto di corteggiare una delle corteggiatrici presenti in studio. La puntata si è conclusa con la comunicazione ufficiale della scelta, che ha coinvolto anche i presenti in studio e gli spettatori a casa. La scelta ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa decisione.

Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne: tutto quello che è successo nella registrazione che ha chiuso il percorso del tronista campano nel dating show di Canale 5. C'è una nuova coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Ciro Solimeno, tronista campano del celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha fatto la sua scelta durante l'ultima registrazione del programma. Tra le due corteggiatrici rimaste in gara — Elisa Leonardi, siciliana, e Martina Calabrò, romana — il tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa. La notizia è stata annunciata in tempo reale dal profilo ufficiale di... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Ciro Solimeno sceglie Elisa a Uomini e Donne reazioni e tensioni

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La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa LeonardiNel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta.

Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Elisa Leonardi. Dopo settimane di tensioni e uscite di scena, il tronista napoletano ha lasciato lo studio insieme alla corteggiatrice. #UominieDonne ift.tt/g7uphIZ x.com

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