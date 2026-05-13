Ascolti TV di martedì 12 Maggio 2026 | Montalbano Vs GF Vip

Da lawebstar.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ascolti tv di martedì 12 maggio 2026 confermano il dominio di Rai1 con la replica de Il Commissario Montalbano (“Il gioco delle tre carte”). Ecco i picchi per fascia oraria, con link ai dati completi total audience. Access Prime Time: Rai1 leader con Affari Tuoi 4.560.000 (22.3%) e Canale5 Ruota della Fortuna 4.517.000 (22.1%). Copyright 2023 © riproduzione riservata Lawebstar.it - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 Editore e proprietario: Sport Review S.r.l. P.I.11028660014 . 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

Video Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto

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