Uomini e Donne verso il finale | caos e scelte shock

Da ilsipontino.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche settimane dalla fine della stagione, le registrazioni di Uomini e Donne stanno portando a una serie di colpi di scena. Tra scelte inattese e tensioni tra i protagonisti, il programma si prepara a chiudere con alcuni momenti di forte sorpresa. La trasmissione ha visto sviluppi improvvisi in diverse storyline, mantenendo alta l’attenzione dei fan fino all’ultimo.

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Mancano ormai poche settimane alla chiusura stagionale di Uomini e Donne e le ultime registrazioni stanno regalando colpi di scena continui. Nel dating show di Maria De Filippi il clima appare sempre più teso, soprattutto tra il trono classico e il trono over. Le anticipazioni raccontano di litigi accesi, segnalazioni improvvise e rapporti ormai arrivati al limite. Intanto cresce l’attesa per una delle scelte più seguite della stagione. E il pubblico si divide già sui possibili finali. Il nome più discusso delle ultime puntate resta quello di Ciro Solimeno. Il tronista è ormai arrivato alle battute finali del suo percorso, ma le registrazioni delle ultime ore hanno acceso nuove polemiche.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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