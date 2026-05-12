Un uomo accusato di aver aggredito la moglie con un martello sull’autobus è stato arrestato dopo due giorni di fuga. La sua ricerca si è conclusa in un bosco vicino a Stroncone, dove si era nascosto. La donna coinvolta si trova in condizioni gravi e si trova ricoverata all’ospedale Santa Maria. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno portato a termine l’arresto.

Si nascondeva in un bosco nei pressi di Stroncone: era in fuga da due giorni. La donna resta ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria È stato rintracciato e bloccato l’uomo che lo scorso9 maggio ha aggredito la mogliea martellate a bordo di un autobus di linea a Stroncone, in provincia di Terni. L’arresto è avvenuto al termine di un’ampia attività di ricerca coordinata dai Carabinieri, che per due giorni ha setacciato non solo l’area dell’aggressione ma anche altre zone del territorio nazionale, con un significativo dispiegamento di uomini e mezzi. L’uomo, 43 anni, di origini marocchine, si nascondeva in un’area boschiva non lontano dal luogo in cui si è consumata la violenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Terni, catturato l’uomo che ha aggredito la moglie a martellate sull’autobus

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