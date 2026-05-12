Taranto ucciso un 35enne | fermati 5 sospettati tra cui un quindicenne

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, un uomo di 35 anni è stato ucciso in seguito a un’aggressione avvenuta in piazza. La polizia ha fermato cinque sospettati, tra cui un ragazzo di quindici anni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’aggressione e sulle modalità che hanno portato alla fuga del sospettato principale. Sono ancora in corso le verifiche per chiarire il motivo e le circostanze dell’episodio.

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? Domande chiave Come è scattata la rincorsa mortale dopo l'aggressione in piazza?. Chi sono i cinque sospettati fermati dagli inquirenti?. Perché il movente dell'attacco è stato definito razzista?. Come reagirà la comunità di Taranto dopo questo crimine?.? In Breve Cinque sospettati fermati tra cui un ventenne e quattro minorenni. Aggressione avvenuta sabato all'alba in piazza Fontana a Taranto. Colpevole materiale dell'arma da taglio un quindicenne prossimo ai sedici anni. Don Emanuele Ferro denuncia movente razzista e tensione nella città vecchia. A Taranto, in piazza Fontana, un quindicenne ha ucciso Sako Bakari, cittadino maliano di 35 anni, durante un violento attacco avvenuto all’alba dello scorso sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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