A Taranto, un uomo di 35 anni è stato ucciso in seguito a un’aggressione avvenuta in piazza. La polizia ha fermato cinque sospettati, tra cui un ragazzo di quindici anni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’aggressione e sulle modalità che hanno portato alla fuga del sospettato principale. Sono ancora in corso le verifiche per chiarire il motivo e le circostanze dell’episodio.

? Domande chiave Come è scattata la rincorsa mortale dopo l'aggressione in piazza?. Chi sono i cinque sospettati fermati dagli inquirenti?. Perché il movente dell'attacco è stato definito razzista?. Come reagirà la comunità di Taranto dopo questo crimine?.? In Breve Cinque sospettati fermati tra cui un ventenne e quattro minorenni. Aggressione avvenuta sabato all'alba in piazza Fontana a Taranto. Colpevole materiale dell'arma da taglio un quindicenne prossimo ai sedici anni. Don Emanuele Ferro denuncia movente razzista e tensione nella città vecchia. A Taranto, in piazza Fontana, un quindicenne ha ucciso Sako Bakari, cittadino maliano di 35 anni, durante un violento attacco avvenuto all’alba dello scorso sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, ucciso un 35enne: fermati 5 sospettati, tra cui un quindicenne

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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Taranto: compirà tra pochi giorni 16 anni l’accusato di avere accoltellato a morte il bracciante 35enne maliano Omicidio di piazza Fontana: cinque fermati fra cui quattro minorenni. La salma di Bakary Sako sarà riportata nel Paese africano a spese di una ongUno dei fermati, stando a ricostruzioni, ha fatto ritrovare in serata il coltello usato per uccidere Bakary Sako.

Argomenti più discussi: Omicidio a Taranto, 35enne ucciso durante una lite; Taranto, 35enne ucciso a coltellate durante una lite; Sako Bakari, ucciso senza motivo mentre andava al lavoro: a Taranto la rabbia per l'omicidio del 35enne; L’omicidio assurdo del bracciante Bakary Sako a Taranto.

(Adnkronos) - Sono quattro, tutti incensurati, i giovani fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a Taranto. Lo annuncia il Tg1: tre di loro hanno fra i 15 e i 16 anni, mentre il quarto è un 19enne. All'appello manch #Puglia #Cronaca… x.com

Taranto, 35enne ucciso con un cacciavite dalla baby gang: fermati 5 giovaniQuattro minorenni e un maggiorenne sono stati fermati dalla Squadra mobile di Taranto per l' omicidio di Sako Bakari, il trentacinquenne del Mali ucciso con tre colpi di cacciavite all'alba di sabato, ... tg.la7.it