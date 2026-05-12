Spread in volo a 79 punti | l’instabilità globale colpisce i Btp

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è salito a 79 punti base, riflettendo una fase di maggiore instabilità sui mercati globali. Le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno avuto un impatto diretto sui Btp, aumentando le tensioni. La crisi energetica, invece, sta contribuendo a un aumento del differenziale tra l’Italia e altri paesi europei come la Germania e la Spagna.

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