Spread in volo a 79 punti | l’instabilità globale colpisce i Btp
Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è salito a 79 punti base, riflettendo una fase di maggiore instabilità sui mercati globali. Le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno avuto un impatto diretto sui Btp, aumentando le tensioni. La crisi energetica, invece, sta contribuendo a un aumento del differenziale tra l’Italia e altri paesi europei come la Germania e la Spagna.
? Punti chiave Perché le dichiarazioni di Trump colpiscono più duramente il debito italiano?. Come influisce la crisi energetica sul differenziale con Germania e Spagna?. Quanto costerà al Tesoro finanziare il debito con i nuovi rendimenti?. Quali settori pubblici perderanno risorse a causa dell'aumento dello spread?.? In Breve Rendimenti Btp al 3,87% contro il 3,08% dei Bund tedeschi.. Aste Bot previste per 10 miliardi di euro tra oggi e maggio 2027.. Nuove emissioni Btp da 7,5 miliardi totali previste per domani 13 maggio.. Rischio energetico italiano aggravato dalle tensioni USA-Iran su dichiarazioni di Trump..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 puntiApre in rialzo a 79,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 77,42 punti della chiusura precedente.