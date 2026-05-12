Sgm Lecce è protesta | proclamato uno sciopero di tre ore
Il settore dei trasporti a Lecce è in fermento, con la sosta di tre ore annunciata da alcuni lavoratori di Sgm. La decisione di scioperare è stata comunicata in risposta a una vertenza sindacale, portando a possibili disagi per gli utenti. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione del servizio. La mobilitazione si svolgerà nel corso della giornata, coinvolgendo diverse linee del trasporto pubblico locale.
LECCE – Il clima si scalda non solo per l’arrivo dell’estate, ma anche per la tensione sindacale in casa Sgm. La Uiltrasporti Lecce ha ufficialmente proclamato una prima azione di sciopero di tre ore per il prossimo 22 giugno. La decisione è arrivata dopo il fallimento delle procedure di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Proclamato uno sciopero in Borsa italianaLa mobilitazione è fissata per il 30 aprile 2026 e durerà mezza giornata, a partire dalla pausa pranzo.
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