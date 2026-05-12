Sgm Lecce è protesta | proclamato uno sciopero di tre ore

Il settore dei trasporti a Lecce è in fermento, con la sosta di tre ore annunciata da alcuni lavoratori di Sgm. La decisione di scioperare è stata comunicata in risposta a una vertenza sindacale, portando a possibili disagi per gli utenti. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione del servizio. La mobilitazione si svolgerà nel corso della giornata, coinvolgendo diverse linee del trasporto pubblico locale.

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