Durante una partita recente, Ronaldo ha dichiarato di non aver segnato il titolo, mentre la squadra di Al-Nassr ha subito un pareggio all’ultimo minuto contro Al-Hilal, al 98º minuto. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato molte aspettative tra i tifosi delle due squadre. La partita si è disputata il 12 maggio alle 22:12, e le emozioni sono state intense fino all’ultimo secondo.

2026-05-12 22:12:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo era a pochi passi dall’ottavo titolo della sua carriera prima che un bizzarro autogol mantenesse viva la stagione imbattuta dell’Al-Hilal nella Pro League saudita pareggiando 1-1. Ronaldo, 41 anni, ha vinto campionati in Inghilterra, Spagna e Italia nella sua storica carriera e una vittoria avrebbe aggiunto la corona saudita al suo nome al quarto tentativo. Ma il folle gol nel finale significa che Al-Hilal è dietro Al-Nassr di cinque punti a due partite dalla fine. Al-Nassr passa in vantaggio al 37? quando Mohamed Simakan porta la palla a casa su calcio d’angolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ronaldo ha negato il titolo mentre Al-Nassr ha concesso il pareggio al 98? ad Al-Hilal

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