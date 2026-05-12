Note di Strada a Baronissi il contest musicale per band e solisti

A Baronissi è in arrivo un nuovo contest musicale rivolto a band e solisti emergenti, promosso dal gruppo AGESCI Baronissi 1. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio e sono rivolte a chi desidera esibirsi e mostrare il proprio talento. L’iniziativa mira a coinvolgere artisti locali e promuovere la musica tra i giovani, offrendo un’occasione di visibilità e di confronto.

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Il gruppo AGESCI Baronissi 1 lancia l’iniziativa dedicata agli artisti emergenti: iscrizioni aperte fino al 15 maggio Musica, creatività e voglia di mettersi in gioco. A Baronissi arriva “Note di Strada”, il contest musicale promosso dal gruppo AGESCI Baronissi 1 e rivolto a band e solisti pronti a presentare un brano inedito. L’iniziativa punta a valorizzare i giovani talenti del territorio, offrendo loro uno spazio di espressione, confronto e condivisione attraverso la musica. Come partecipare. Per prendere parte al contes t è necessario candidarsi con un brano inedito. I posti disponibili sono 18 e le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 maggio.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Note di Strada”, a Baronissi il contest musicale per band e solisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Baronissi, torna il Concorso Internazionale di Esecuzione MusicaleBaronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. I solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino a Palazzo VecchioFirenze, 5 maggio 2026 – Quattro allievi dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, appartenenti al Maria Manetti Shrem Emerging Artists Program,... Argomenti più discussi: Fabio Rovazzi con i Sons Of Alchemist sulle note di Andiamo a comandare - 09/05/2026; Il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta; Piccola infinita cura: quando il concerto diventa letterario. Il libro di Sollini e le note di Corradini giovedì 7 maggio in teatro (ore 21); Eventi segnalati dai Comuni. Note di rilascio della Patch 4 della Stagione 2 del 2026 [2026.05.04.02] reddit Lo ribadisco: con questa proprietà e le interferenze ormai note di #Furlani, #Allegri è la nostra unica ancora di salvezza. Dare questo #Milan ad un Farioli qualsiasi significa bruciare l'allenatore e condannare noi. Al momento è necessario un gestore, non un e x.com Musica e gastronomia a Casalfiumanese. Al parco Manusardi va in scena Note di StradaCasalfiumanese (Bologna), 19 luglio 2024 – Archiviato il successo del Casale Cineforum, per la Pro Loco di Casalfiumanese è già tempo di pensare all’edizione 2024 di Note di Strada. Un appuntamento ... ilrestodelcarlino.it