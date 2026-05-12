Negli ultimi editoriali pubblicati sul Corriere della Sera, alcuni autori hanno espresso posizioni critiche nei confronti del pacifismo, affermando che essere contro la guerra sarebbe privo di senso. La linea editoriale si concentra sulla difesa del riarmo, sostenendo che questa scelta sia necessaria in determinati contesti. La narrazione si concentra sulla contrapposizione tra le posizioni pacifiste e le iniziative di rafforzamento militare.

Una vera e propria guerra contro il pacifismo, affiancata da un sostegno incondizionato al riarmo. Il Corriere della sera si schiera contro i pacifisti. Lo fa mettendo in campo due editoriali di altrettante firme di punta del quotidiano di via Solferino: lo storico Ernesto Galli della Loggia e il politologo Angelo Panebianco. Gli articoli sono stati pubblicati in prima pagina per due lunedì successivi, il 4 e l’11 maggio, e i punti chiave sono due: “ Essere contro la guerra non ha senso ” e la corsa al riarmo è necessaria per essere pronti a difendersi dai “nemici”, con tanto di contestazione dell’ ala pacifista dei cattolici. Ad inaugurare questa linea era stato la scorsa settimana l’editoriale di Galli della Loggia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La battaglia contro i pacifisti negli editoriali del Corriere, da Galli Della Loggia a Panebianco: “Essere contro la guerra non ha senso”

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