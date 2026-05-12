Oggi si gioca un match molto atteso negli Internazionali di tennis, con un inedito derby tra due italiani che si sfidano per accedere ai quarti di finale. La partita mette in campo due atleti con precedenti diversi, ma entrambi determinati a proseguire il percorso nel torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta e si svolge in un momento di grande attenzione per il torneo.

Il grande giorno è arrivato: non tanto per Jannik Sinner, già veterano (a soli 24 anni) di un ottavo di finale nei Masters 1000 ma per Andrea Pellegrino che si ritrova, dalle qualificazioni, al Centrale del Foro Italico pronto a sfidare agli ottavi di finale il numero uno del mondo in un derby impronosticabile alla vigilia degli Internazionali di Roma. L’altoatesino ha stravinto la sua gara contro l’australiano Popyrin 6-2, 6-0, il pugliese ha invece sconfitto l’americano Frances Tiafoe 7-6, 6-1 e si ritrova in una sfida che mai avrebbe pensato di vivere. Chi è Pellegrino. Nato a Bisceglie 29 anni fa, il numero 155 del mondo ha iniziato a giocare all’età di 4 anni e il padre Domenico è un maestro di tennis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Internazionali, l’inedito derby Sinner-Pellegrino vale i quarti: i precedenti e dove vedere la gara

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