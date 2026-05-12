Dopo l’operazione di pulizia dei profili falsi su Instagram, alcune influencer italiane hanno visto diminuire il loro numero di follower. Chiara Ferragni ha perso circa 387.000 seguaci, mentre altre come De Lellis e Salemi hanno registrato variazioni minori. L’azione di Instagram ha coinvolto rimuovere account falsi, con l’obiettivo di rendere più autentica la crescita delle influencer. I dati indicano i cambiamenti nel numero di follower delle figure pubbliche coinvolte in questa operazione.

Scopri chi tra le star italiane ha perso più follower dopo la pulizia Instagram dei profili falsi e chi ha dimostrato di avere un pubblico autentico e reale. La notte che ha cambiato i numeri di Instagram. C’è una notte che ha riscritto le classifiche del mondo degli influencer italiani. Senza annunci, senza clamore, Instagram ha avviato un aggiornamento massiccio che ha eliminato bot, profili falsi e account inattivi dalla piattaforma. Il risultato? Un terremoto silenzioso che ha colpito — in modo molto diverso — i volti più noti dei social italiani. Mentre alcuni hanno visto i propri numeri crollare in modo imbarazzante, altri sono usciti quasi indenni, dimostrando che il loro seguito è composto da persone reali, attive, genuine. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Instagram elimina i bot: Chiara Ferragni perde 387mila follower, De Lellis e Salemi sono le più virtuose

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