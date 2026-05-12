Il termine, originariamente legato alla stregoneria, ha assunto nel tempo nuovi significati legati al mondo del glamour e della moda. Oggi viene spesso associato a immagini di luci, celebrità e abiti eleganti, diventando uno dei termini più usati nel settore della bellezza. La sua evoluzione riflette un passaggio da un contesto storico a un’immagine di fascino e raffinatezza legata a eventi di alta moda e celebrità.

È uno dei termini più usati quando si parla di moda e bellezza. Evoca un mondo scintillante fatto di riflettori, celebrità, abiti da sera, gioielli e champagne. Ma qual è il vero significato di “ glamour “? Nel corso dei decenni si è trasformato, adattandosi alle epoche e ai vari stili, ma conservando un’idea di fondo: un fascino paragonabile .a u na magia. Etimologia e significato della parola glamour. Il termine glamour – che in italiano si traduce come fascino, prestigio, incanto – ha un’etimologia particolare che condivide con la parola “grammatica”. I due lemmi fanno infatti riferimento a un’erudizione occulta, vicina alla stregoneria. Una magia, dunque, un incantesimo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il termine nasce riferito alla stregoneria e ha cambiato significato nei decenni: viaggio nel glamour da Hollywood alla moda contemporanea.

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