Il Paradiso delle signore | il 25 maggio si torna sul set per la nuova stagione

Il 25 maggio gli attori della serie televisiva torneranno a lavorare sul set per girare la nuova stagione, mentre il pubblico di Rai Uno aspetta ancora di scoprire gli sviluppi della decima stagione. La produzione si prepara a riprendere le riprese, che riguarderanno nuovi episodi del telefilm. La data di inizio delle riprese è stata comunicata e l’attenzione è rivolta alle prossime puntate.

Mentre il pubblico di Rai Uno è ancora incollato davanti al teleschermo, in attesa di scorprie gli ultimi sviluppi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore gli attori sono già pronti a tornare sul set per un nuovo capitolo. Le riprese di IPDS 11 inizieranno il 25 maggio. Pronti a scoprire con noi le prime news? Il Paradiso delle signore 11, riprese al via. Tutto è pronto per l’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore, e i protagonisti stanno per tornare sul set. Le riprese prenderanno il via lunedì 25 maggio, e sono molte le novità che arrivano dagli spoiler. Mentre il pubblico è ancora intento a seguire le ultime vicende...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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