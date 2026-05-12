Un uomo sudafricano residente nel Veneto, risultato positivo a un test per l'Hantavirus, è stato sottoposto a isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei quattro casi registrati in Italia. Dopo ulteriori analisi, il suo esito è risultato negativo, confermando la scomparsa del virus nel suo organismo. L'uomo rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano la situazione per eventuali sviluppi.

Il paziente del Veneto che era sullo stesso volo della donna olandese morta perHantavirus“ha effettuato il test ed è risultatonegativo“. Lo ha reso noto Mara Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1. L’uomo, uno dei4 casi in Italia, è un cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Gli altri sono anch’essi passeggeri dell’aereo in cui si trovava la donna olandese contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne calabrese, entrambi marittimi, e di una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l’8 giugno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hantavirus, ecco le linee guida per l'Italia: nessun rischio pandemia ma vigilanza alta

Notizie correlate

Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al testÈ risultato negativo al test per l'hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova.

Hantavirus, il paziente in Veneto è risultato negativo al test | Oms: "11 casi sospetti, 9 confermati"È risultato negativo al test per l'hantavirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova.

Argomenti più discussi: Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus. In quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi; Hantavirus: dove è stato infettato il paziente zero?; Hantavirus, sequenziato il virus del paziente in crociera: Non è mutato; Hantavirus, un paziente ricoverato a Zurigo.

NEWS - Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus ift.tt/3YXMLm4 x.com

I passeggeri della crociera raggiungono strutture specializzate a causa dell'hantavirus; 2 sono sottoposti a trattamento reddit

Hantavirus, il paziente del Veneto è negativo al virus. In quarantena 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi BassiIeri altri tre contagi: una francese, un americano e uno spagnolo, erano sulla nave. I 2 voli con i passeggeri e l'equipaggio della Hondius arrivati nei Paesi Bassi ... stabiachannel.it