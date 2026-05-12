Gavignano Legalità rispetto e responsabilità I Carabinieri della locale Stazione protagonisti di un significativo momento educativo presso l’IC Innocenzo III

I Carabinieri della stazione di Gavignano hanno partecipato a un’attività educativa presso l’Istituto Comprensivo “Innocenzo III”. L’obiettivo era sensibilizzare gli studenti su temi legati alla legalità, al rispetto e alla responsabilità. L’intervento si inserisce in un programma promosso dall’Arma per coinvolgere i giovani e promuovere comportamenti corretti. La giornata ha visto un confronto diretto tra forze dell’ordine e alunni, con approfondimenti su aspetti di sicurezza e legalità.

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