Fibromialgia | il blocco dei nuovi Lea lascia 2 milioni senza tutele

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sospensione dell'inserimento della fibromialgia nei nuovi Lea ha lasciato senza copertura circa 2 milioni di persone. L'88% dei pazienti rischia di non avere accesso alle cure necessarie. Questa decisione ha anche un impatto diretto sulle spese mediche mensili di chi convive con questa condizione. La questione solleva domande sui criteri adottati e sulle conseguenze per chi necessita di assistenza.

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? Domande chiave Perché l'88% dei pazienti rischia di restare escluso dalle cure?. Come influisce il blocco dei Lea sulle spese mediche mensili?. Chi deve decidere i criteri per l'accesso alle esenzioni?. Quali conseguenze comporta il ritardo nell'approvazione del nuovo Dpcm?.? In Breve L'88% dei pazienti rischierebbe l'esclusione dai benefici per criteri di gravità troppo restrittivi.. I malati affrontano spese personali superiori a 500 euro mensili per cure e farmaci.. Il ritardo nell'approvazione dell'aggiornamento Lea si trascina ininterrottamente dal 2017.. Il rischio di disparità territoriali riguarda il recepimento del provvedimento tra le diverse Regioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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