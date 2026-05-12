Fibromialgia | il blocco dei nuovi Lea lascia 2 milioni senza tutele

La sospensione dell'inserimento della fibromialgia nei nuovi Lea ha lasciato senza copertura circa 2 milioni di persone. L'88% dei pazienti rischia di non avere accesso alle cure necessarie. Questa decisione ha anche un impatto diretto sulle spese mediche mensili di chi convive con questa condizione. La questione solleva domande sui criteri adottati e sulle conseguenze per chi necessita di assistenza.

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