È stato segnalato il distacco di alcuni pezzi di marmo dal Faro della Giustizia, che ha portato alla transennatura dell’area. La zona interessata è stata messa sotto controllo, mentre si attendono interventi di messa in sicurezza. Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto e chi ha segnalato per primo il problema. Sul fronte della viabilità, si prevedono modifiche tra via Irno e il centro.

? Domande chiave Chi ha segnalato per primo il distacco dei marmi al Faro?. Come influirà il cantiere sulla viabilità tra via Irno e il centro?. Quali sono i rischi per la stabilità della facciata del monumento?. Perché la manutenzione degli edifici iconici è diventata un tema politico?.? In Breve Distacco avvenuto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio.. Mirko Bove della lista Avanti-Psi ha segnalato l'accaduto alle autorità.. Transenne poste da vigili del fuoco e ufficio pubblica incolumità comunale.. Impatto sulla viabilità tra uffici pubblici e zone residenziali limitrofe.. Calcinacci e frammenti di marmo si sono staccati dal Faro della Giustizia durante la notte tra lunedì e martedì 12 maggio, scatenando l’intervento immediato dei vigili del fuoco nei pressi della Cittadella Giudiziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faro della Giustizia: pezzi di marmo staccati, zona transennata

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