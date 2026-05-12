Energia eurodeputati a favore della tassa sugli extraprofitti | Ma serve autonomia dell' Ue

In Europa, il dibattito sul caro energia si concentra su diverse questioni, tra cui la proposta di una tassa sugli extraprofitti, sostenuta da alcuni eurodeputati che chiedono anche maggiore autonomia dell’Unione in campo energetico. Nel frattempo, si discute anche di misure di sostegno a famiglie e imprese, mentre si intensificano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente e le possibili ripercussioni della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Tra richieste di maggiore autonomia energetica, sostegno a famiglie e imprese e scontro sugli extraprofitti, il caro energia torna così al centro del confronto politico europeo, mentre le tensioni in Medio Oriente e i timori legati alle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Today.it

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