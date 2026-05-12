Ecco i vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas | trionfa la cultura classica ad Arpino
Si è svolta la cerimonia di premiazione della XLV edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, evento che si è concluso con grande partecipazione. La manifestazione, dedicata alla cultura classica, ha visto protagonisti studenti provenienti da diversi paesi europei. Arpino si conferma così come un centro di rilievo per l’interesse e la promozione degli studi su Cicerone. La giornata ha visto premi e riconoscimenti per i partecipanti più meritevoli.
Si è conclusa con una cerimonia di premiazione intensa e partecipata la XLV edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che ancora una volta ha trasformato Arpino in un punto di riferimento europeo per la cultura classica. L’evento ha confermato il ruolo della città come simbolo del dialogo tra i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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