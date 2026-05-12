Ecco i vincitori del Certamen Ciceronianum Arpinas | trionfa la cultura classica ad Arpino

Si è svolta la cerimonia di premiazione della XLV edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, evento che si è concluso con grande partecipazione. La manifestazione, dedicata alla cultura classica, ha visto protagonisti studenti provenienti da diversi paesi europei. Arpino si conferma così come un centro di rilievo per l’interesse e la promozione degli studi su Cicerone. La giornata ha visto premi e riconoscimenti per i partecipanti più meritevoli.

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