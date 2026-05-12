E45 caos traffico in Romagna per un incidente in Toscana

Oggi si sono verificati problemi di traffico anche in Romagna a causa di un incidente avvenuto in Toscana, che ha portato alla chiusura dell’autostrada E45 in entrambe le direzioni tra Sansepolcro e Bagno di Romagna. La chiusura ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo le strade coinvolte. La situazione ha coinvolto sia i mezzi di trasporto locali che quelli di passaggio, creando disagi sulla rete stradale della zona.

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