E45 caos traffico in Romagna per un incidente in Toscana
Oggi si sono verificati problemi di traffico anche in Romagna a causa di un incidente avvenuto in Toscana, che ha portato alla chiusura dell’autostrada E45 in entrambe le direzioni tra Sansepolcro e Bagno di Romagna. La chiusura ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo le strade coinvolte. La situazione ha coinvolto sia i mezzi di trasporto locali che quelli di passaggio, creando disagi sulla rete stradale della zona.
Cesena, 12 maggio 2026 – Caos traffico anche in Romagna a causa di un incidente avvenuto tra Valsavignone (Arezzo) e Verghereto, con l’E45 chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni tra Sansepolcro e Bagno di Romagna. Il traffico lungo la direttrice Roma-Cesena è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria a San Sepolcro (per chi viaggia in direzione Cesena) e a Bagno di Romagna (per chi viaggia in direzione Roma). Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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