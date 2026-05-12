Come vedere la replica dell’Eurovision 2026 | guida completa

L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna, presso la Wiener Stadthalle, e rappresenta la 70ª edizione dell’evento. Le due semifinali sono previste per il 12 e il 14 maggio, mentre la finale si svolgerà il 16 dello stesso mese. Per chi desidera seguire la replica, saranno disponibili diverse piattaforme di streaming e trasmissioni televisive, che consentiranno di rivedere le esibizioni e i momenti salienti della manifestazione.

L’Eurovision Song Contest 2026, giunto alla sua 70ª edizione, si svolge a Vienna presso la Wiener Stadthalle con due semifinali il 12 e 14 maggio e la finale il 16 maggio 2026. Per chi non può seguire le dirette in tempo reale, esistono diverse opzioni per vedere la replica dell’evento musicale più seguito d’Europa. Come vedere la replica su RaiPlay. RaiPlay offre la diretta streaming delle due semifinali e della finale, accessibile da browser, app per smartphone, tablet, smart TV e alcuni decoder, e dopo la messa in onda le puntate sono disponibili on demand con possibilità di rivedere specifici segmenti o l’intera serata. Per accedere alla replica su RaiPlay: Visita il sito ufficiale raiplay.🔗 Leggi su Tutto.tv

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