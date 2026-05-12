Classifica Giro d’Italia 2026 | Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4? su Vingegaard
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è arrivata in Italia, con la prima tappa caratterizzata da un arrivo in salita che ha visto Giulio Ciccone indossare la maglia rosa. Durante la seconda tappa, Pellizzari ha guadagnato quattro posizioni nella classifica generale, mentre Vingegaard ha mantenuto la posizione di vertice. La corsa prosegue con diverse sfide e sorprese in vista dei prossimi traguardi.
L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è sbarcata nel Bel Paese dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria: la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km, viene vinta dal ciclista dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG). In classifica generale balza al comando l’azzurro Giulio Ciccone, alfiere della Lidl – Trek, terzo quest’oggi nella tappa calabrese, che guida con 4? di margine sull’elvetico Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG), secondo, sul tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), terzo, e sul colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS). A 6?...🔗 Leggi su Oasport.it
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