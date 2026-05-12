Classifica Giro d’Italia 2026 | Giulio Ciccone in maglia rosa! Pellizzari guadagna 4? su Vingegaard

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è arrivata in Italia, con la prima tappa caratterizzata da un arrivo in salita che ha visto Giulio Ciccone indossare la maglia rosa. Durante la seconda tappa, Pellizzari ha guadagnato quattro posizioni nella classifica generale, mentre Vingegaard ha mantenuto la posizione di vertice. La corsa prosegue con diverse sfide e sorprese in vista dei prossimi traguardi.

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