I RIS stanno conducendo nuovi esami sui campioni raccolti nel caso Sparago, concentrandosi su tracce microscopiche di piombo e antimonio non visibili a occhio nudo. Questi dettagli potrebbero fornire ulteriori informazioni utili alle indagini. La presenza del perito balistico incaricato dalla famiglia introduce una nuova figura nel procedimento, influenzando le modalità di analisi e interpretazione delle prove.

? Punti chiave Cosa riveleranno le tracce microscopiche di piombo e antimonio sui campioni?. Come cambierà l'indagine con la presenza del perito balistico della famiglia?. Quali nuovi elementi emergeranno dalle dichiarazioni dei genitori davanti ai magistrati?. Perché i residui dello sparo potrebbero smentire l'ipotesi del suicidio?.? In Breve Perito balistico Paride Minervini affiancherà i tecnici RIS di Parma il 26 maggio.. Avvocati Crisileo chiedono ai magistrati di La Spezia l'audizione dei genitori Sparago.. Analisi microscopiche cercheranno residui di piombo, antimonio e bario sui campioni prelevati.. L'autopsia del giovane carabiniere è stata eseguita il 23 aprile a La Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sparago: i RIS cercano tracce invisibili per il nuovo esame

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