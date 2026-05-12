Un'ora di incontro a Palazzo Chigi ha visto coinvolti due esponenti di rilievo legati alla vicenda Giuli, con l’obiettivo di chiarire e rafforzare la posizione ufficiale del governo. La riunione si è svolta in un clima di massima riservatezza, poche ore dopo che alcune dichiarazioni e indiscrezioni avevano alimentato discussioni pubbliche e critiche. Durante l’incontro, si è parlato di una piena sintonia tra le parti coinvolte, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici dei contenuti affrontati.

Un’ora di colloquio faccia a faccia a Palazzo Chigi per blindare una posizione che, nelle ultime ore, era finita sotto il fuoco incrociato delle polemiche e delle indiscrezioni. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare il punto sui dossier più caldi del suo dicastero e, soprattutto, per spegnere l’incendio divampato dopo il ribaltone ai vertici del suo staff. L’incontro, definito “cordiale e proficuo” da fonti ufficiali, è servito a ribadire la solidità del rapporto tra i due. Palazzo Chigi ha diffuso una nota rassicurante: “La Presidente ha confermato la volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia”. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Caso Giuli, scudo di Palazzo Chigi: “Piena sintonia con Meloni”.

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