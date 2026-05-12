Capodichino sempre più internazionale il bilancio annuale dello scalo partenopeo | boom dei voli per gli Usa

Nel corso dell’ultimo anno, l’aeroporto di Napoli Capodichino ha registrato un aumento dei voli diretti verso gli Stati Uniti, contribuendo a consolidare la sua posizione come quarto scalo più trafficato in Italia. Con oltre 10 milioni di passeggeri, lo scalo partenopeo si conferma uno dei principali punti di riferimento per i collegamenti nazionali e internazionali, superando molti altri aeroporti italiani. La crescita dei voli transatlantici ha inciso in modo significativo sui numeri complessivi di traffico dell’aeroporto.

Napoli Capodichino si conferma quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, alle spalle di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo. A dirlo sono i dati 2025 del trasporto aereo italiano diffusi da Enac nel volume annuale dedicato agli scali nazionali.Il dato conferma la crescita dello.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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