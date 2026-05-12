Caorle Ispira 2026 | cinque storie di passione e crescita per i giovani
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Sabato 16 maggio 2026 torna per la terza edizione "Caorle Ispira", l'evento della Consulta dei Giovani Caorle pensato per motivare ragazze e ragazzi attraverso testimonianze concrete di chi ha trasformato una passione in percorso professionale.Sul palco di Piazza Vescovado si alterneranno cinque.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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